Гол Железнова «Ахмату» отменили из-за фола Егорычева в атаке: хавбек «Урала» наступил на ногу Исмаэлу

Гол «Урала» в ворота «Ахмата» отменили после ВАР.

Полузащитник «Урала» Юрий Железнов открыл счет на 12-й минуте первого стыкового матча за право участвовать в Мир РПЛ против «Ахмата ».

Однако главного арбитра Кирилла Левникова пригласили к монитору для просмотра повтора – судьи усмотрели фол в атаке со стороны Андрея Егорычева, наступившего на ногу полузащитнику грозненцев Исмаэлу Силве.

Левников показал полузащитнику «Урала » желтую карточку и отменил взятие ворот.

Изображение: кадр из трансляции VK