Гол Железнова «Ахмату» отменили из-за фола Егорычева в атаке: хавбек «Урала» наступил на ногу Исмаэлу
Гол «Урала» в ворота «Ахмата» отменили после ВАР.
Полузащитник «Урала» Юрий Железнов открыл счет на 12-й минуте первого стыкового матча за право участвовать в Мир РПЛ против «Ахмата».
Однако главного арбитра Кирилла Левникова пригласили к монитору для просмотра повтора – судьи усмотрели фол в атаке со стороны Андрея Егорычева, наступившего на ногу полузащитнику грозненцев Исмаэлу Силве.
Левников показал полузащитнику «Урала» желтую карточку и отменил взятие ворот.
Изображение: кадр из трансляции VK
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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