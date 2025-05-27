«Челси» сделал предложение Замбо-Ангисса. Хавбек «Наполи» может сам рассматривать трансфер по условиям контракта
«Челси» хочет купить хавбека «Наполи» Андре-Франка Замбо-Ангисса.
По данным La Gazzeta dello Sport, лондонский клуб сделал весомое предложение камерунскому полузащитнику.
В контракте Замбо-Ангисса с «Наполи» есть пункт, позволяющий ему самостоятельно рассматривать такой вариант.
В минувшем сезоне Серии А на счету 29-летнего полузащитника 6 голов и 4 результативные передачи в 35 матчах.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: La Gazzeta dello Sport
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