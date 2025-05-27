«Челси» сделал предложение Замбо-Ангисса. Хавбек «Наполи» может сам рассматривать трансфер по условиям контракта

«Челси» хочет купить хавбека «Наполи» Андре-Франка Замбо-Ангисса.

По данным La Gazzeta dello Sport, лондонский клуб сделал весомое предложение камерунскому полузащитнику.

В контракте Замбо-Ангисса с «Наполи » есть пункт, позволяющий ему самостоятельно рассматривать такой вариант.

В минувшем сезоне Серии А на счету 29-летнего полузащитника 6 голов и 4 результативные передачи в 35 матчах.