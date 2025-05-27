Семин о тесте Купера: «Наши футболисты превосходили иностранные команды именно в физике. Техники всегда не хватало, зато беготни было много»

Юрий Семин поделился мнением о тесте Купера.

«У нас был тест Купера. Не постоянно, но перед сборами и после обязательно. Он достаточно объективный, показывает выносливость игрока. В дальнейшем, правда, от него отказались, перешли на другие тесты с более рваными беговыми отрезками.

В 80-х и в начале 90-х тест Купера был даже не рекомендацией, а требованием Федерации. Комиссия приезжала и смотрела, как игроки работают, всем надо было выбежать.

Не сдаешь тест Купера – не допускали до чемпионата. А 3 километра за 12 минут – серьезный норматив: если ты не в форме, сложно будет. У нас полевые в основном укладывались, а вратарям делали поблажки.

Я считаю, наши футболисты, которые раньше постоянно проходили тест Купера, превосходили иностранные команды именно в физике, в беговой работе на поле. Поэтому мы фактически и играли с ними на равных.

Техники всегда не хватало, зато беготни было много. Самые выносливые футболисты тогда были именно в советской и российской лиге, а тест Купера в этом здорово помогал.

Я сам хорошо сдавал его и точно больше трех километров пробегал. Из моих игроков лучше всех справлялся Алексей Смертин – ему прямо легко давалось, с большим запасом укладывался. Да и вообще тот «Локомотив» был физически хорош: мы акцент на этом делали, как раз чтобы компенсировать недостаток техники.

Уже не помню, когда точно от Купера отказались, но в какой-то момент стали больше работать на скорость и на силу. Посчитали, что с этими тренировками выносливость будет развиваться сама и не нужны сложные кроссы. По крайней мере, так говорили многие специалисты.

Я не совсем с этим согласен. Быстрых игроков как не было, так и нет, потому что у нас физиология другая. И недостаток скорости мы тоже за счет выносливости компенсировали.

А еще тест Купер показывал и волевые возможности, и запас прочности футболиста. Тоже важный фактор», – сказал в интервью Спортсу’‘ бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

«Ощущение одно – блевотня!» Тест Купера – все про самое суровое упражнение футбола