Папа римский Лев XIV: «Когда спорт становится просто бизнесом, он рискует утратить ценности, которые делают его воспитательным. На карту поставлено личностное развитие детей»
Сегодня Лев XIV принял «Наполи» на аудиенции.
«Как мы знаем, футбол очень популярен в Италии и во всем мире. Именно по этой причине подобные мероприятия имеют ценность, выходящую за рамки технического или спортивного аспекта: они представляют собой пример того, как, работая сообща, индивидуальные таланты могут быть поставлены на службу команде.
Я также хотел бы остановиться на образовательной ценности спорта. К сожалению, когда спорт становится просто бизнесом, он рискует утратить ценности, которые делают его воспитательным, и даже может стать противоположностью этого.
Важно проявлять бдительность, особенно когда речь идет о молодежи и подростках. Поэтому я обращаюсь к родителям, к спортивным менеджерам: обратите внимание на моральную сторону спорта, потому что на карту поставлено личностное развитие детей», – сказал понтифик.