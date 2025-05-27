Папа римский Лев XIV: «Когда спорт становится просто бизнесом, он рискует утратить ценности, которые делают его воспитательным. На карту поставлено личностное развитие детей»

Папа римский высказался о воспитательной роли футбола.

Сегодня Лев XIV принял «Наполи » на аудиенции .

«Как мы знаем, футбол очень популярен в Италии и во всем мире. Именно по этой причине подобные мероприятия имеют ценность, выходящую за рамки технического или спортивного аспекта: они представляют собой пример того, как, работая сообща, индивидуальные таланты могут быть поставлены на службу команде.

Я также хотел бы остановиться на образовательной ценности спорта. К сожалению, когда спорт становится просто бизнесом, он рискует утратить ценности, которые делают его воспитательным, и даже может стать противоположностью этого.

Важно проявлять бдительность, особенно когда речь идет о молодежи и подростках. Поэтому я обращаюсь к родителям, к спортивным менеджерам: обратите внимание на моральную сторону спорта, потому что на карту поставлено личностное развитие детей», – сказал понтифик.