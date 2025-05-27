Семак о звонке Мусаеву после чемпионского матча «Краснодара»: «В этом ничего сложного не было и нет. Это нормально абсолютно. Я должен был его поздравить»

Сергей Семак рассказал о поздравлении Мурада Мусаева из «Краснодара».

«Быки» впервые в истории выиграли чемпионат России, на одно очко опередив «Зенит » во главе с Семаком .

Тренер «Краснодара » сообщил после 30-го тура: «Семак позвонил сразу после матча и поздравил с чемпионством. Это говорит о нем как о большом человеке, который умеет принимать поражения».

– Морально легко решились поздравить Мурада Мусаева с чемпионством сразу после окончания последнего тура РПЛ?

– В этом ничего сложного не было и нет, поэтому я ему и позвонил, чтобы поздравить. Это нормально абсолютно. Мы с Мурадом Олеговичем в хороших отношениях, общаемся.

Я должен был его поздравить как тренера команды, с которой мы соперничали и которая в итоге оказалась выше нас, – сказал главный тренер клуба из Санкт-Петербурга.