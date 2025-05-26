Алиссон о чемпионстве «Ливерпуля»: «Мы празднуем 4 недели подряд – я немного устал, честно говоря. В каждом туре мы приезжали на стадион, чтобы победить»

Алиссон признался, что устал отмечать чемпионство «Ливерпуля».

Мерсисайдцы досрочно гарантировали себе титул после победы над «Тоттенхэмом» в 34-м туре АПЛ .

«Честно говоря, я немного устал от празднований! Мы отмечаем четыре недели подряд после матча с «Тоттенхэмом ». Теперь, когда все закончилось, мы будем много праздновать.

Думаю, что трудно сравнивать один сезон с другим – в прошлом сезоне мы боролись и старались, но иногда все идет не так, как вы планируете.

Я могу отметить несколько вещей, которые были у нас в этом сезоне, и одна из них – это самоотдача игроков, персонала, тренеров. Все старались выкладываться в каждой игре, несмотря ни на что, независимо от обстоятельств. В каждом туре мы приезжали [на стадион], чтобы побеждать в каждой игре», – сказал голкипер «Ливерпуля » в интервью Optus Sport.