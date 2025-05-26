Зидан про Ямаля: «2-й тайм против «Интера» – я в жизни такого не видел. Это что-то невероятное – видеть, что кто-то так освоил свое дело. И вот почему Ламин – герой для молодежи»

Зинедин Зидан впечатлен игрой Ламина Ямаля.

«Когда смотришь, как он играет... Для примера – полуфинал против «Интера », второй тайм, я в жизни такого не видел. Это что-то невероятное – видеть, что кто-то так освоил свое дело.

Было потрясающе видеть такую игру в его исполнении, все мы ею наслаждаемся. И вот почему Ламин – герой для всех этих молодых ребят. У каждого поколения свои кумиры, и это здорово», – сказал бывший главный тренер «Реала» на мероприятии Adidas.