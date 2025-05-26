Де ла Фуэнте о Ямале: «Он из тех, кого коснулась волшебная палочка Бога. Через 5-6 лет Ламин будет намного сильнее. Похоже, мы увидим великого футболиста, одного из легендарных»

Луис де ла Фуэнте охарактеризовал Ламина Ямаля.

«Он из тех игроков, которых коснулась волшебная палочка Бога, нужно знать, как с ними обращаться.

Он очень зрелый для своего возраста, но именно это делает его тем, кто он есть. Он справляется со стрессом естественно и нормально, но я всегда требовал, чтобы мы понимали, что ему всего 17 лет и у него наверняка будут взлеты и падения.

Через 5-6 лет он будет намного сильнее. Если все будет складываться естественным образом, мы увидим великого футболиста, одного из легендарных. Похоже на то», – сказал главный тренер сборной Испании.