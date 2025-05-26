Индзаги о будущем: «Есть предложения из Италии, Саудовской Аравии и других стран. Было бы безумием думать об этом сейчас – поговорим с президентом «Интера» после финала ЛЧ»
Ранее сообщалось, что в назначении итальянца на пост главного тренера был заинтересован «Аль-Хилаль». Президент клуба прилетал в Милан, чтобы лично поговорить с тренером «Интера», но не смог договориться с ним.
31 мая команда Индзаги сыграет в финале Лиги чемпионов против «ПСЖ».
– Слухи о Саудовской Аравии мешают вам сосредоточиться? Как вы их прокомментируете?
– Могу только сказать, что мой клуб меня хорошо знает, вы, возможно, немного хуже. Каждый год одно и то же, что в «Лацио», что в «Интере»: есть предложения из Италии, Аравии и из других стран.
Но я думаю, было бы безумием думать об этом сейчас: как сказал президент, с которым у меня прекрасные отношения, на следующий день после матча [ЛЧ] мы сядем и поговорим, как мы делали все эти годы. С общей целью на благо «Интера»: если все компоненты будут на месте, мы будем двигаться вперед.
Сейчас говорить об этом было бы все равно, что говорить о лиге: я вам объяснил, было бы безумием говорить о том, чего нет, – заявил главный тренер «Интера».