Индзаги о будущем: «Есть предложения из Италии, Саудовской Аравии и других стран. Было бы безумием думать об этом сейчас – поговорим с президентом «Интера» после финала ЛЧ»

Симоне Индзаги заявил, что не время думать о предложениях из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось , что в назначении итальянца на пост главного тренера был заинтересован «Аль-Хилаль». Президент клуба прилетал в Милан , чтобы лично поговорить с тренером «Интера», но не смог договориться с ним.

31 мая команда Индзаги сыграет в финале Лиги чемпионов против «ПСЖ».

– Слухи о Саудовской Аравии мешают вам сосредоточиться? Как вы их прокомментируете?

– Могу только сказать, что мой клуб меня хорошо знает, вы, возможно, немного хуже. Каждый год одно и то же, что в «Лацио», что в «Интере»: есть предложения из Италии, Аравии и из других стран.

Но я думаю, было бы безумием думать об этом сейчас: как сказал президент, с которым у меня прекрасные отношения, на следующий день после матча [ЛЧ] мы сядем и поговорим, как мы делали все эти годы. С общей целью на благо «Интера»: если все компоненты будут на месте, мы будем двигаться вперед.

Сейчас говорить об этом было бы все равно, что говорить о лиге: я вам объяснил, было бы безумием говорить о том, чего нет, – заявил главный тренер «Интера».