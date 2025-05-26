  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-игрока «Арсенала» Росицки госпитализировали из-за проблем с сердцем. Операция не потребовалась
3

Экс-игрока «Арсенала» Росицки госпитализировали из-за проблем с сердцем. Операция не потребовалась

Томаш Росицки попал в больницу из-за проблем с сердцем.

44-летний экс-игрок «Арсенала», а ныне спортивный директор пражской «Спарты» был госпитализирован в отделение интенсивной терапии в прошлый вторник. Операция не потребовалась, и в конце прошлой недели Росицки был выписан из больницы для продолжения лечения на дому.

Как сообщает пресс-служба «Спарты», клуб и ближайшее окружение Росицки не сообщали о случившемся до выписки «из-за серьезности ситуации».

«Как игрок и как спортивный директор, я привык вникать во все полностью и с головой. Я работал на все сто процентов, не оглядываясь по сторонам. Эта ситуация показала, что мне нужно больше заботиться о себе. К сожалению, неправильное питание, недостаток движения и отношение нашей семьи к моей нынешней проблеме привели меня в больницу.

Хорошая новость заключается в том, что я должен полностью восстановиться, но мое нынешнее состояние не позволяет мне выполнять столь важную работу, как быть спортивным директором «Спарты». Я продолжу поддерживать связь со своими коллегами, мы всегда работали как одна команда. Мы подготовили план, наметили путь и стратегию, установили процессы», – сказал Росицки.

Кто выиграет Лигу конференций?3592 голоса
БетисБетис
ЧелсиЧелси
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Спарты»
происшествия
logoЗдоровье
logoвысшая лига Чехия
logoТомаш Росицки
logoпремьер-лига Англия
logoСпарта Прага
logoАрсенал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-защитник «Интера» и «Баварии» Лусио госпитализирован с ожогами, полученными в результате взрыва биокамина
318 мая, 14:07
Ваноли стало плохо во время матча с «Венецией»: тренер «Торино» упал, когда давал установку перед пенальти. У него понизилось давление
33 мая, 08:43Фото
Главные новости
Карпин почти в «Динамо», МОК не допускает хоккеистов РФ на Олимпиаду, Медведев выбыл в 1-м круге «Ролан Гаррос» и другие новости
341 минуту назад
Масштабный турнир в селе, женский футбол во Владикавказе или команда с 12-летним тренером? Голосуйте за лучший проект России
56 минут назадСпецпроект
Семшов об отказе «Черноморцу» в лицензии: «Если город маленький, зачем строить арену на 10 тысяч? До ЧМ стадион не был новый у Калининграда, Екатеринбурга и Сочи»
15сегодня, 03:42
«Рома» о стычке Дзаньоло с молодыми игроками клуба: «Он был явно нетрезв. Помочился в помещении, провоцировал, футболистам потребовалась госпитализация»
17сегодня, 01:47
Сане предложен «Тоттенхэму». Вингер «Баварии» станет свободным агентом в июне (Sky Sports)
26вчера, 21:59
Гасперини сообщил «Аталанте», что уходит. «Рома» хочет пригласить тренера, он согласен на переговоры
28вчера, 21:57
Аморим летал в Монако после поражения «МЮ» в финале ЛЕ на заседание руководства. Вернувшись в Манчестер, тренер сообщил, что остается в клубе
15вчера, 21:41
Мохамед Салах: «Смогу играть до 39-40 лет, думаю. Уйду раньше, если почувствую, что хочу остановиться, я многого достиг»
3вчера, 21:38
Отец Игнатова подтвердил, что хавбек покинет «Спартак». У Михаила нет результативных действий в 15 матчах сезона
36вчера, 21:27
Модрич интересен «Аль-Насру» Роналду, «Интер Майами» Месси, «Аль-Иттифаку» и клубам Бразилии. Семья Луки предпочитает переезд в США (Foot Mercato)
18вчера, 21:26
Ко всем новостям
Последние новости
Кунья требовал 10-й номер во время переговоров с «МЮ». Форвард «Вулвс» «видит себя ведущим игроком» (Talksport)
315 минут назад
Кафанов об Агкацеве: «Становится большим вратарем. Огромный прогресс — прежде всего в психологии и сильном менталитете»
40 минут назад
Сперцян и Тикнизян отказали «Ноа». Армянский клуб хочет усилиться перед ЛЧ (Metaratings)
959 минут назад
Хейсен о переходе в «Реал»: «Возвращаюсь домой»
3сегодня, 03:20Фото
Губочан о 100-летии «Зенита»: «Жаль, что юбилей прошел не на фоне очередного чемпионства, но это футбол — невозможно каждый год выигрывать трофеи»
1сегодня, 02:58
Вице-президент «Урала» перед «Ахматом»: «Цель — вернуться в РПЛ. Нужная химия и энергия будут залогом нашего успеха»
5сегодня, 01:59
Рахимов о Карпине в «Динамо»: «Будет ставить тот же футбол, что в «Ростове»: организованная, интенсивная игра с хорошими переходами. Игрокам среднего возраста сложнее перестраиваться, чем молодежи»
10сегодня, 01:17
Тимощук о стандартных положениях «Зенита»: «Стараемся мониторить ведущие чемпионаты – «Арсенал», команды из Бельгии и Голландии»
12вчера, 21:48
Хави о клубном ЧМ: «Ощущение, что достал до небес, когда побеждаешь. Это сложно, ты сталкиваешься с разными стилями, футбол другой, с большим количеством борьбы»
5вчера, 21:16
Парфенов о новом контракте Станковича в «Спартаке»: «Российский тренер не получил бы такого доверия»
13вчера, 20:24