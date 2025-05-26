Экс-игрока «Арсенала» Росицки госпитализировали из-за проблем с сердцем. Операция не потребовалась

Томаш Росицки попал в больницу из-за проблем с сердцем.

44-летний экс-игрок «Арсенала », а ныне спортивный директор пражской «Спарты » был госпитализирован в отделение интенсивной терапии в прошлый вторник. Операция не потребовалась, и в конце прошлой недели Росицки был выписан из больницы для продолжения лечения на дому.

Как сообщает пресс-служба «Спарты», клуб и ближайшее окружение Росицки не сообщали о случившемся до выписки «из-за серьезности ситуации».

«Как игрок и как спортивный директор, я привык вникать во все полностью и с головой. Я работал на все сто процентов, не оглядываясь по сторонам. Эта ситуация показала, что мне нужно больше заботиться о себе. К сожалению, неправильное питание, недостаток движения и отношение нашей семьи к моей нынешней проблеме привели меня в больницу.

Хорошая новость заключается в том, что я должен полностью восстановиться, но мое нынешнее состояние не позволяет мне выполнять столь важную работу, как быть спортивным директором «Спарты». Я продолжу поддерживать связь со своими коллегами, мы всегда работали как одна команда. Мы подготовили план, наметили путь и стратегию, установили процессы», – сказал Росицки .