Габулов о ЦСКА: «Клуб знает, как строить чемпионские команды – правильный подход заложен в генах. С усилениями следующий сезон будет очень интересным»

Владимир Габулов похвалил стратегию развития ЦСКА.

– Кажется, что ЦСКА ведет себя очень правильно с точки зрения развития команды.

– У ЦСКА правильный подход заложен в генах. Там редко принимаются горячие решения. Иногда появляется финансовые трудности, но ЦСКА знает, как строить чемпионские команды. Клуб неоднократно проходил это с разными тренерами и возможностями.

В этом году ЦСКА был лучшим в весенней части чемпионата. Чуть не хватило запаса прочности в виде очков, набранных осенью – был бы еще один конкурент за титул.

Если ничего негативного не произойдет, при спокойной обстановке, с усилениями есть основания полагать, что следующий сезон для ЦСКА будет очень интересным, – сказал экс-голкипер армейцев.

В этом сезоне ЦСКА завоевал бронзовые медали чемпионата России.