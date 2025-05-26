Габулов о ЦСКА: «Клуб знает, как строить чемпионские команды – правильный подход заложен в генах. С усилениями следующий сезон будет очень интересным»
Владимир Габулов похвалил стратегию развития ЦСКА.
– Кажется, что ЦСКА ведет себя очень правильно с точки зрения развития команды.
– У ЦСКА правильный подход заложен в генах. Там редко принимаются горячие решения. Иногда появляется финансовые трудности, но ЦСКА знает, как строить чемпионские команды. Клуб неоднократно проходил это с разными тренерами и возможностями.
В этом году ЦСКА был лучшим в весенней части чемпионата. Чуть не хватило запаса прочности в виде очков, набранных осенью – был бы еще один конкурент за титул.
Если ничего негативного не произойдет, при спокойной обстановке, с усилениями есть основания полагать, что следующий сезон для ЦСКА будет очень интересным, – сказал экс-голкипер армейцев.
В этом сезоне ЦСКА завоевал бронзовые медали чемпионата России.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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