«Сити» сделал запрос по защитнику «Вулвс» Аит-Нури (Фабрицио Романо)
«Манчестер Сити» интересен защитник Раян Аит-Нури.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «горожане» запросили у «Вулверхэмптона» условия трансфера футболиста.
Игрок занимает высокое место в списке претендентов на позицию левого защитника клуба. Ожидается, что контакты с ним продолжатся.
Действующий контракт Аит-Нури с «Вулвс» рассчитан до 30 июня 2026 года.
В этом сезоне Раян провел 37 матчей в АПЛ, забил 4 гола и сделал 7 ассистов. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна по ссылке.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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