«Сити» сделал запрос по защитнику «Вулвс» Аит-Нури (Фабрицио Романо)

«Манчестер Сити» интересен защитник Раян Аит-Нури.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , «горожане» запросили у «Вулверхэмптона » условия трансфера футболиста.

Игрок занимает высокое место в списке претендентов на позицию левого защитника клуба. Ожидается, что контакты с ним продолжатся.

Действующий контракт Аит-Нури с «Вулвс» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В этом сезоне Раян провел 37 матчей в АПЛ , забил 4 гола и сделал 7 ассистов. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна по ссылке .