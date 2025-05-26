«В «Зените» должны играть молодые россияне в основном. Клуб, покупая южноамериканцев, придерживался неправильной политики». Петржела о петербуржцах
Властимил Петржела раскритиковал «Зенит» за покупку южноамериканских игроков.
Клуб из Санкт-Петербурга занял 2-е место в Мир РПЛ, на один балл отстав от «Краснодара».
«Зенит» своим выступлением в РПЛ меня не разочаровал, просто клуб придерживался неправильной политики, покупая южноамериканских игроков.
В «Зените» должны играть в основном молодые российские футболисты», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Петржела.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
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