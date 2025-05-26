«В «Зените» должны играть молодые россияне в основном. Клуб, покупая южноамериканцев, придерживался неправильной политики». Петржела о петербуржцах

Властимил Петржела раскритиковал «Зенит» за покупку южноамериканских игроков.

Клуб из Санкт-Петербурга занял 2-е место в Мир РПЛ , на один балл отстав от «Краснодара».

«Зенит» своим выступлением в РПЛ меня не разочаровал, просто клуб придерживался неправильной политики, покупая южноамериканских игроков.

В «Зените» должны играть в основном молодые российские футболисты», – сказал бывший главный тренер «Зенита » Петржела .