«Как это сказать по-английски? Пошли они все на хер». Мареска о критиках состава «Челси»
Лондонцы вышли в Лигу чемпионов по итогам сезона, заняв 4-е место в АПЛ. В 38-м туре команда обыграла «Ноттингем Форест» (1:0) на выезде.
«Я нисколько не сомневался в игроках. Сомнения исходили извне. Те, у кого были ответы, и те, кто знал правду, говорили, что мы слишком молоды, что мы недостаточно хороши, они ждали, когда «Астон Вилла» потеряет очки, чтобы мы смогли выйти в Лигу чемпионов.
Они говорили, что мы не сможем победить [«Ноттингем Форест»] на их поле, потому что мы слишком молоды, потому что у нас нет опыта. К сожалению для них, все они оказались неправы.
Все те, кто знает правду и ответы на все вопросы. Как это сказать по-английски? Пошли они все на хер. Игроки этого заслужили. Они прилагают фантастические усилия», – сказал главный тренер «Челси».