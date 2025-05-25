«Как это сказать по-английски? Пошли они все на хер». Мареска о критиках состава «Челси»

Энцо Мареска грубо высказался о критиках «Челси».

Лондонцы вышли в Лигу чемпионов по итогам сезона, заняв 4-е место в АПЛ . В 38-м туре команда обыграла «Ноттингем Форест » (1:0) на выезде.

«Я нисколько не сомневался в игроках. Сомнения исходили извне. Те, у кого были ответы, и те, кто знал правду, говорили, что мы слишком молоды, что мы недостаточно хороши, они ждали, когда «Астон Вилла» потеряет очки, чтобы мы смогли выйти в Лигу чемпионов.

Они говорили, что мы не сможем победить [«Ноттингем Форест »] на их поле, потому что мы слишком молоды, потому что у нас нет опыта. К сожалению для них, все они оказались неправы.

Все те, кто знает правду и ответы на все вопросы. Как это сказать по-английски? Пошли они все на хер. Игроки этого заслужили. Они прилагают фантастические усилия», – сказал главный тренер «Челси ».