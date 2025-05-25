Пеп о выходе «Ман Сити» в ЛЧ: «Из-за препятствий это сродни титулу. Мы финишировали 3-ми, но с огромным отставанием от «Ливерпуля» – следующий сезон проведем лучше»

Пеп Гвардиола сравнил выход «Ман Сити» в ЛЧ с завоеванием титула.

«Манчестер Сити» занял итоговое 3-е место в АПЛ , набрав 71 очко. В 38-м туре «горожане» обыграли «Фулхэм » (2:0).

«Мы очень хорошо начали, а затем получили импульс. Все было в наших руках, и мы сделали свою работу. Это был тяжелый сезон, но мы не сдавались. Я очень рад и горжусь командой. Теперь мы восстановимся и проведем следующий сезон лучше.

[Выход в Лигу чемпионов] сродни титулу [из-за] препятствий. Когда вы продолжаете [демонстрировать плохую форму], вы финишируете 10-м, 11-м, 12-м или 13-м. Такова судьба всех команд в Премьер-лиге в ноябре, декабре или январе, и вы не можете бороться за победу в АПЛ, как делали это на протяжении многих лет.

Люди могут говорить: «Я не хочу снова бороться, достаточно просто попасть в Лигу Европы». Мы продолжали играть хорошо, у нас были все шансы [на выход в Лигу чемпионов], и мы это сделали. В итоге мы финишировали третьими – недалеко от «Арсенала», но отставание от «Ливерпуля» огромно. Нужно прибавлять, и, надеюсь, у нас получится», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».