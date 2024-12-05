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Степашин о «Динамо»: «Зачем нам Клопп? Будет обязательно отечественный тренер»

Сергей Степашин считает, что «Динамо» не нужен тренер Юрген Клопп.

Ранее пост главного тренера бело-голубых покинул чех Марцел Личка. Сейчас командой руководит Ролан Гусев. Сообщалось, что новым тренером москвичей может стать Станислав Черчесов или Валерий Карпин.

«Это будет обязательно отечественный тренер… Зачем нам Клопп?» – заявил член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в кулуарах XIII Петербургского международного юридического форума.

Клопп ушел из «Ливерпуля» год назад. Немец занимает пост главы футбольного направления в компании Red Bull.

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ЗенитЗенит
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Р-Спорт»
logoСергей Степашин
logoЮрген Клопп
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
Р-Спорт
logoРолан Гусев
logoСтанислав Черчесов
logoВалерий Карпин
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