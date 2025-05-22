Тотти о финале ЛЧ: «Вся Италия будет болеть за «Интер», думаю. «ПСЖ» – отличная команда, Энрике – прекрасный человек и тренер»

Франческо Тотти заявил, что вся Италия будет болеть за «Интер» в финале ЛЧ.

«Это, безусловно, будет великий финал, потому что финал Лиги чемпионов – это матч, вызывающий мурашки, трогательный и пугающий одновременно. Встречаются две отличные команды, которые прошли невероятный путь.

Мы рады, что в финале есть итальянский клуб, мы не имеем ничего против Луиса Энрике, но думаю, что вся Италия будет болеть за «Интер ». Он [Луис Энрике] – помимо того, что прекрасный человек, еще и отличный тренер.

Это нормально – когда ты меняешь город, место, культуру, первое время может быть непростым. В Риме у него были некоторые проблемы, но в целом он справился неплохо. Сейчас в Париже, как мне кажется, он приобрел стабильность, спокойствие, у него отличная команда, он показал, что способен выиграть Лигу чемпионов», – сказал бывший нападающий «Ромы» в интервью Sky Sport.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет в Мюнхене 31 мая.