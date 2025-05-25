«Все хотели сказку – чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Поздравляю всех болельщиков и весь наш футбол с этим событием». Газизов о титуле «быков»

Шамиль Газизов считает чемпионство «Краснодара» плюсом для российского футбола.

В субботу «быки» обыграли «Динамо» (3:0) в 30-м туре Мир РПЛ и впервые в истории стали чемпионами России. Краснодарцы на одно очко опередили «Зенит», который был чемпионом на протяжении шести предыдущих сезонов.

«Все хотели сказку, чтобы «Краснодар» стал чемпионом, и это случилось. Теперь им нужно закрепляться на этой вершине. Это будет сложнее, чем добиться чемпионства в первый раз.

Поздравляю всех болельщиков и весь наш футбол с этим событием. У нас очень хороший чемпионат. Это показывает то, что происходит вокруг футбола. Рад за себя, что участвую в этом чемпионате.

Много эпитетов сказано в адрес «Краснодара» и Сергея Николаевича Галицкого. Он многое сделал для футбола не только в Краснодаре, но и для всего российского футбола. Они это заслужили, в том числе и владелец клуба – Сергей Николаевич», – сказал генеральный директор «Динамо » Махачкала.