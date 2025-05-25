Тен Хаг возглавит «Байер». Контракт – до 2027 года
Эрик тен Хаг возглавит «Байер».
По данным Флориана Плеттенберга, 55-летний специалист и клуб все согласовали. Тен Хаг подпишет контракт до 2027 года.
Напомним, Хаби Алонсо покидает клуб из Леверкузена по окончании сезона. Последним место работы тен Хага был «Манчестер Юнайтед».
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Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
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