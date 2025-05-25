Тен Хаг возглавит «Байер». Контракт – до 2027 года

Эрик тен Хаг возглавит «Байер».

По данным Флориана Плеттенберга, 55-летний специалист и клуб все согласовали. Тен Хаг подпишет контракт до 2027 года.

Напомним, Хаби Алонсо покидает клуб из Леверкузена по окончании сезона. Последним место работы тен Хага был «Манчестер Юнайтед».