«Байер» продвинулся в переговорах с тен Хагом. Экс-тренер «МЮ» готов возглавить немецкий клуб
«Байер» добился прогресса в переговорах с Эриком тен Хагом.
Клуб Бундеслиги намерен назначить нидерландца новым главным тренером.
Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» выразил полную готовность занять должность после прямого контакта, состоявшегося на этой неделе. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Напомним, Хаби Алонсо покидает клуб из Леверкузена по окончании сезона.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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