«Байер» продвинулся в переговорах с тен Хагом. Экс-тренер «МЮ» готов возглавить немецкий клуб

«Байер» добился прогресса в переговорах с Эриком тен Хагом.

Клуб Бундеслиги намерен назначить нидерландца новым главным тренером.

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед » выразил полную готовность занять должность после прямого контакта, состоявшегося на этой неделе. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Напомним, Хаби Алонсо покидает клуб из Леверкузена по окончании сезона.