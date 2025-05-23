Тен Хаг согласился на 2-летний контракт с «Байером». Тренер ждет решения клуба (Фабрицио Романо)

Эрик тен Хаг согласился возглавить «Байер».

По информации инсайдера Фабрицио Романо , экс-тренер «Манчестер Юнайтед » дал согласие на проект «Байера » и двухлетний контракт с клубом.

Теперь он ждет окончательного решения клуба, поскольку руководство общалось с несколькими кандидатами после решения Хаби Алонсо об уходе.

Сам нидерландец отдает приоритет леверкузенцам, в то время как его бывший клуб «Аякс» ожидает развития событий.