Тен Хаг согласился на 2-летний контракт с «Байером». Тренер ждет решения клуба (Фабрицио Романо)
Эрик тен Хаг согласился возглавить «Байер».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, экс-тренер «Манчестер Юнайтед» дал согласие на проект «Байера» и двухлетний контракт с клубом.
Теперь он ждет окончательного решения клуба, поскольку руководство общалось с несколькими кандидатами после решения Хаби Алонсо об уходе.
Сам нидерландец отдает приоритет леверкузенцам, в то время как его бывший клуб «Аякс» ожидает развития событий.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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