Фабрегас отказал «Байеру» и останется в «Комо». Леверкузенцы получили принципиальное согласие тен Хага, но рассматривают еще одного кандидата

Франсеск Фабрегас не захотел переезжать в Германию.

Kicker сообщает, что испанец отказал «Байеру» и решил остаться в «Комо».

У леверкузенцев есть принципиальное соглашение с Эриком тен Хагом, но при этом сейчас они рассматривают еще одного кандидата, имя которого не называется.

Напомним, Хаби Алонсо, тренировавший «Байер» почти три сезона, продолжит карьеру в «Реале».