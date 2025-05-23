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Фабрегас отказал «Байеру» и останется в «Комо». Леверкузенцы получили принципиальное согласие тен Хага, но рассматривают еще одного кандидата

Франсеск Фабрегас не захотел переезжать в Германию.

Kicker сообщает, что испанец отказал «Байеру» и решил остаться в «Комо».

У леверкузенцев есть принципиальное соглашение с Эриком тен Хагом, но при этом сейчас они рассматривают еще одного кандидата, имя которого не называется.

Напомним, Хаби Алонсо, тренировавший «Байер» почти три сезона, продолжит карьеру в «Реале».

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Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Kicker
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logoбундеслига Германия
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