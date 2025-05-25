Туран возглавит «Шахтер» в ближайшие дни. Контракт – до 2027 года

Арда Туран вскоре возглавит «Шахтер».

По данным Фабрицио Романо , назначение состоится в ближайшие дни. Контракт будет до 2027 года.

38-летний специалист доработал сезон в «Еюпспоре ». Под руководством Турана клуб вышел в высший дивизион Турции и занимает 6-е место в турнирной таблице.

«Шахтер » стал третьим в турнирной таблице чемпионата Украины , набрав 62 очка после 30 туров.