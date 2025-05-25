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Туран возглавит «Шахтер» в ближайшие дни. Контракт – до 2027 года

Арда Туран вскоре возглавит «Шахтер».

По данным Фабрицио Романо, назначение состоится в ближайшие дни. Контракт будет до 2027 года.

38-летний специалист доработал сезон в «Еюпспоре». Под руководством Турана клуб вышел в высший дивизион Турции и занимает 6-е место в турнирной таблице. 

«Шахтер» стал третьим в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 62 очка после 30 туров. 

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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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Фабрицио Романо
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