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«Шахтер» расстался с тренером Пушичем. Клуб не сыграет в ЛЧ впервые в XXI веке

«Шахтер» объявил об уходе Марино Пушича с поста тренера.

Клуб не стал продлевать с 53-летним боснийцем контракт, рассчитанный до 31 мая.

Пушич возглавлял «Шахтер» с октября 2023 года. При нем горняки провели 71 матч, одержав 44 победы, 13 раз сыграв вничью и потерпев 14 поражений при общей разнице голов 139:71.

Под руководством Пушича «Шахтер» оформил золотой дубль в прошлом сезоне и выиграп Кубок Украины в текущем. При этом в чемпионате-2024/25 команда финишировала лишь третьей и впервые в XXI веке не сыграет в Лиге чемпионов.

Сообщалось, что новым тренером «Шахтера» станет Арда Туран из турецкого «Еюпспора».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Шахтера»
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