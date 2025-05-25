«Шахтер» расстался с тренером Пушичем. Клуб не сыграет в ЛЧ впервые в XXI веке

«Шахтер» объявил об уходе Марино Пушича с поста тренера.

Клуб не стал продлевать с 53-летним боснийцем контракт, рассчитанный до 31 мая.

Пушич возглавлял «Шахтер » с октября 2023 года. При нем горняки провели 71 матч, одержав 44 победы, 13 раз сыграв вничью и потерпев 14 поражений при общей разнице голов 139:71.

Под руководством Пушича «Шахтер» оформил золотой дубль в прошлом сезоне и выиграп Кубок Украины в текущем. При этом в чемпионате-2024/25 команда финишировала лишь третьей и впервые в XXI веке не сыграет в Лиге чемпионов.

Сообщалось , что новым тренером «Шахтера» станет Арда Туран из турецкого «Еюпспора».