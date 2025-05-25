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«Динамо» Киев выиграло чемпионат Украины без поражений, опередив «Александрию» на 3 очка. «Шахтер» финишировал 3-м

Киевское «Динамо» выиграло чемпионат Украины без единого поражения.

В 30 матчах команда Александра Шовковского одержала 20 побед и 10 раз сыграла вничью, досрочно завоевав титул за тур до конца турнира.

Второе место заняла «Александрия», отстав от «Динамо» на 3 очка. «Шахтер» финишировал третьим, набрав на 8 баллов меньше, чем киевляне.

Таблица чемпионата Украины

Статистика чемпионата Украины

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Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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