«Динамо» Киев выиграло чемпионат Украины без поражений, опередив «Александрию» на 3 очка. «Шахтер» финишировал 3-м
Киевское «Динамо» выиграло чемпионат Украины без единого поражения.
В 30 матчах команда Александра Шовковского одержала 20 побед и 10 раз сыграла вничью, досрочно завоевав титул за тур до конца турнира.
Второе место заняла «Александрия», отстав от «Динамо» на 3 очка. «Шахтер» финишировал третьим, набрав на 8 баллов меньше, чем киевляне.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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