«Динамо» Киев выиграло чемпионат Украины без поражений, опередив «Александрию» на 3 очка. «Шахтер» финишировал 3-м

Киевское «Динамо» выиграло чемпионат Украины без единого поражения.

В 30 матчах команда Александра Шовковского одержала 20 побед и 10 раз сыграла вничью, досрочно завоевав титул за тур до конца турнира.

Второе место заняла «Александрия », отстав от «Динамо » на 3 очка. «Шахтер » финишировал третьим, набрав на 8 баллов меньше, чем киевляне.

Таблица чемпионата Украины

Статистика чемпионата Украины