Судья не назначил пенальти после падения Кордобы в штрафной «Динамо» из-за офсайда у форварда «Краснодара». Чистякову помог ВАР

Судьи не назначили пенальти в пользу «Краснодара» в игре с «Динамо».

Команды проводят матч в рамках 30-го тура Мир РПЛ (0:0, первый тайм). На 13-й минуте нападающий «быков» Джон Кордоба упал в штрафной площади соперника после контакта с Николасом Маричалем . Главный арбитр встречи Артем Чистяков проконсультировался с видеоассистентами, которые зафиксировали положение «вне игры» у колумбийца в ходе атаки. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»