Судья не назначил пенальти после падения Кордобы в штрафной «Динамо» из-за офсайда у форварда «Краснодара». Чистякову помог ВАР
Судьи не назначили пенальти в пользу «Краснодара» в игре с «Динамо».
Команды проводят матч в рамках 30-го тура Мир РПЛ (0:0, первый тайм).
На 13-й минуте нападающий «быков» Джон Кордоба упал в штрафной площади соперника после контакта с Николасом Маричалем.
Главный арбитр встречи Артем Чистяков проконсультировался с видеоассистентами, которые зафиксировали положение «вне игры» у колумбийца в ходе атаки.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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