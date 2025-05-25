«ПСЖ» сыграет с вице-чемпионом Лиги 1 «Марселем» за Суперкубок Франции. Парижане выиграли чемпионат и Кубок страны
«ПСЖ» и «Марсель» разыграют Суперкубок Франции.
Парижский клуб выиграл Кубок Франции. В финале команда Луиса Энрике разгромила «Реймс» со счетом 3:0.
Ранее «Пари Сен-Жермен» оформил титул чемпиона Франции.
Таким образом, в матче за Суперкубок страны «ПСЖ» встретится с вице-чемпионом Франции «Марселем».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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