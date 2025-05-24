Де Брюйне готов перейти в «Наполи». Осталось договориться об условиях

Кевин де Брюйне согласен играть за «Наполи».

По сведениям инсайдера Джанлуки Ди Марцио , покидающий «Манчестер Сити » полузащитник сообщил неаполитанцам о том, что вариант с игрой за них в принципе устраивает и его, и его семью.

Теперь сторонам предстоит договориться о финансовых условиях сотрудничества. Отмечается, что у бельгийца достаточно высокие запросы, так что многое будет зависеть от решения президента «Наполи » Аурелио Де Лаурентиса .