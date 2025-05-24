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Де Брюйне готов перейти в «Наполи». Осталось договориться об условиях

Кевин де Брюйне согласен играть за «Наполи».

По сведениям инсайдера Джанлуки Ди Марцио, покидающий «Манчестер Сити» полузащитник сообщил неаполитанцам о том, что вариант с игрой за них в принципе устраивает и его, и его семью.

Теперь сторонам предстоит договориться о финансовых условиях сотрудничества. Отмечается, что у бельгийца достаточно высокие запросы, так что многое будет зависеть от решения президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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logoпремьер-лига Англия
logoДжанлука Ди Марцио
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