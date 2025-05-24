  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ливерпуль» хочет закрыть сделку по Виртцу на следующей неделе. Хавбеку «Байера» предлагают контракт на 5 лет (Саша Тавольери)
54

«Ливерпуль» хочет закрыть сделку по Виртцу на следующей неделе. Хавбеку «Байера» предлагают контракт на 5 лет (Саша Тавольери)

«Ливерпуль» хочет оформить трансфер Флориана Виртца в ближайшее время.

Ранее стало известно, что полузащитник «Байера» решил перейти в «Ливерпуль». 

Как сообщает журналист Саша Тавольери, немецкий футболист станет одним из самых высокооплачиваемых игроков английского клуба. Ожидается, что он подпишет контракт на 5 лет. 

«Красные» надеются закрыть сделку на следующей неделе. 

В минувшем сезоне Бундеслиги Виртц провел 31 матч, отличившись 10 голами и 12 ассистами. Его статистика – здесь

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?41700 голосов
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Саши Тавольери
logoБайер
logoЛиверпуль
logoФлориан Виртц
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Челси» против «Форест», «МЮ» приинимает «Виллу», «Ливерпуль» – «Пэлас», «Арсенал» играет с «Саутгемптоном»
3424 минуты назадLive
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». 2:0 – Эриксен забил с пенальти, Мартинеса удалили в конце первого тайма! Онлайн-трансляция
584 минуты назадLive
Медведев о том, кто написал поздравление «Краснодара» на сайте «Зенита»: «У нас творческая группа»
26 минут назад
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 0:2 – Холанд забил с пенальти. «Горожане» выйдут в ЛЧ, если не проиграют. Онлайн-трансляция
718 минут назадLive
«Карпин не ведет переговоры с «Зенитом», у нас есть тренер! Митрофанов не возвращается. Никаких кадровых изменений не будет!» Пресс-служба петербуржцев о слухах вокруг клуба
1018 минут назад
Конте покинет «Наполи». Клуб хочет назначить Аллегри в ближайшее время (Джанлука Ди Марцио)
8239 минут назад
«Ноттингем Форест» – «Челси». 0:1 – Колуилл забил, «синие» выйдут в ЛЧ при победе. Онлайн-трансляция
8540 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Атлетиком», «Вильярреал» забил 4 гола «Севилье», «Атлетико» разгромил «Жирону»
8142 минуты назад
Агент Джикии не исключил возвращение в «Спартак»: «Георгий с удовольствием рассмотрит такой вариант, он благодарен клубу. Малышев этот вопрос не поднимал»
1744 минуты назад
Мартинес за штрафной врезался в Хейлунда. Судья удалил вратаря «Астон Виллы» в игре с «МЮ»
754 минуты назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Холанд забил впервые после травмы – с пенальти «Фулхэму». У форварда «Ман Сити» 31 гол за 44 игры в сезоне
4 минуты назад
«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас». 1:1 – Салах сравнял, Гравенберх удален! Онлайн-трансляция
168 минут назадLive
Гравенберх сбил Камаду у центрального круга. Судья удалил хавбека «Ливерпуля» в матче с «Кристал Пэлас» за лишение явной возможности забить гол
314 минут назадФото
Вячеслав Федорищев: «Самарская область – футбольный регион. «Акрон» занял 9-е место и успешно дебютировал в РПЛ. «Крылья» провели очень непростой сезон и способны на большее»
222 минуты назад
Маттеус о Виртце и «Ливерпуле»: «Серьезный вызов – другой менталитет, язык. Флориан на 100 процентов уверен в себе, он будет успешен в АПЛ»
125 минут назад
Манчини о 100-летии «Зенита»: «Желаю счастливого дня рождения такому славному клубу»
631 минуту назад
«Рома» связывалась с «Комо» насчет Фабрегаса. Римлянам отказали
236 минут назад
«Саутгемптон» – «Арсенал». 1:2 – Эдегор забил на 89-й. Онлайн-трансляция
239 минут назадLive
Фанаты «МЮ» показали баннеры против владельцев с надписями «жадность» и «эксплуатация» и скандировали «Глейзеры, вон» на матче с «Астон Виллой»
356 минут назад
Витцель объявил об уходе из «Атлетико» после сезона. Он может вернуться в «Стандард»
4сегодня, 15:53