«Ливерпуль» хочет закрыть сделку по Виртцу на следующей неделе. Хавбеку «Байера» предлагают контракт на 5 лет (Саша Тавольери)
«Ливерпуль» хочет оформить трансфер Флориана Виртца в ближайшее время.
Ранее стало известно, что полузащитник «Байера» решил перейти в «Ливерпуль».
Как сообщает журналист Саша Тавольери, немецкий футболист станет одним из самых высокооплачиваемых игроков английского клуба. Ожидается, что он подпишет контракт на 5 лет.
«Красные» надеются закрыть сделку на следующей неделе.
В минувшем сезоне Бундеслиги Виртц провел 31 матч, отличившись 10 голами и 12 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Саши Тавольери
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