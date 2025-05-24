«Ливерпуль» хочет закрыть сделку по Виртцу на следующей неделе. Хавбеку «Байера» предлагают контракт на 5 лет (Саша Тавольери)

«Ливерпуль» хочет оформить трансфер Флориана Виртца в ближайшее время.

Ранее стало известно , что полузащитник «Байера » решил перейти в «Ливерпуль ».

Как сообщает журналист Саша Тавольери, немецкий футболист станет одним из самых высокооплачиваемых игроков английского клуба. Ожидается, что он подпишет контракт на 5 лет.

«Красные» надеются закрыть сделку на следующей неделе.

В минувшем сезоне Бундеслиги Виртц провел 31 матч, отличившись 10 голами и 12 ассистами. Его статистика – здесь .