Мостовой о чемпионстве «Краснодара»: «Играют футболисты, а не Мусаев. Для меня показатель, когда игроки бегут обнимать тренера. А здесь никто не бежит! Какая разница, кто там на бровке?»
«Быки» завоевали золото Мир РПЛ, набрав 67 очков по итогам сезона и опередив «Зенит» на 1 балл.
– Вы теперь уважаете Мусаева как тренера? Он привел команду к чемпионству...
– А к чему он должен был ее привести? Играют футболисты, а не Мусаев. Для меня показатель, когда команда выигрывает и игроки бегут обнимать тренера. А здесь никто не бежит! Все обнимаются между собой. Вот показатель. Какая разница, кто там на бровке?
Что касается, чемпионства, то команда не могла упустить преимущество. Прервали победную серию «Зенита». Красавцы! – сказал бывший полузащитник сборной России.
Сперцян передал Галицкому чемпионский кубок РПЛ и поднял трофей вместе с основателем «Краснодара»
«Краснодар» выиграл первый трофей, став чемпионом России. Клуб основан Галицким в 2008-м