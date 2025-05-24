Мостовой о чемпионстве «Краснодара»: «Играют футболисты, а не Мусаев. Для меня показатель, когда игроки бегут обнимать тренера. А здесь никто не бежит! Какая разница, кто там на бровке?»

Александр Мостовой не изменил мнение о Мураде Мусаеве после чемпионства «Краснодара».

«Быки» завоевали золото Мир РПЛ, набрав 67 очков по итогам сезона и опередив «Зенит» на 1 балл.

– Вы теперь уважаете Мусаева как тренера? Он привел команду к чемпионству...

– А к чему он должен был ее привести? Играют футболисты, а не Мусаев. Для меня показатель, когда команда выигрывает и игроки бегут обнимать тренера. А здесь никто не бежит! Все обнимаются между собой. Вот показатель. Какая разница, кто там на бровке?

Что касается, чемпионства, то команда не могла упустить преимущество. Прервали победную серию «Зенита». Красавцы! – сказал бывший полузащитник сборной России.

Сперцян передал Галицкому чемпионский кубок РПЛ и поднял трофей вместе с основателем «Краснодара»

«Краснодар» выиграл первый трофей, став чемпионом России. Клуб основан Галицким в 2008-м