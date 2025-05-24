Николич о 14 матчах ЦСКА без поражений в лиге: «Хорошее достижение, нам сложно забивать, и мы сами забиваем. У меня есть серебро и две бронзы РПЛ, один Кубок. Хочется еще один»

Марко Николич доволен тем, что ЦСКА не проигрывает в чемпионате 14 туров.

«У нас беспроигрышная серия в РПЛ, это хорошее достижение. У нас сложилась игра, нам сложно забивать, и мы сами забиваем.

Рад, что собралось около 15 тысяч человек. Мы получали удовольствие от игры.

Рад за Шуманского, еще один наш молодой парень, который проявил себя в этом году. Спасибо болельщикам. Есть время отдохнуть, готовимся к финалу Кубка России.

У меня есть серебро и две бронзы РПЛ и один Кубок России . Хочется еще один Кубок, и понятно, чего не хватает. Завтра у команды не будет выходного. Нужно восстановление, а потом будут выходные.

Хочется пожелать удачи «Пари НН » в стыках. Хороший футбольный город, хороший стадион и команда. Виктору Гончаренко тоже желаю удачи, чтобы они играли в РПЛ в следующем году», – сказал главный тренер ЦСКА после победы над нижегородцами.