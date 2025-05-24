Мусаев о чемпионстве «Краснодара»: «Эмоция сравнима с рождением ребенка. Исполнение большой мечты. Это вселенское счастье»
– Эта эмоция сравнима с рождением ребенка. Исполнение большой мечты. Я сам из Краснодара, мы много лет шли к этому. До конца не могу понять, что произошло. Это вселенское счастье.
– Как проходил для вас матч с «Динамо»?
– Мне нравился настрой ребят. Все понимали, что мы проделали огромную работы. Все понимали, что это наш шанс – и мы не должны его упустить.
– Какой самый сложный отрезок по ходу сезона?
– Начало сезона, когда было три ничьих. Потом победы над ЦСКА и «Пари НН».
– Вы сильно похудели по ходу второй части сезона…
– Я так должен выглядеть всегда. Надеюсь, сохраню этот вес.
Мне выпало большое счастье здесь работать. И я счастлив, что нам удалось написать историю. Это победу посвящаю Сергею Николаевичу [Галицкому], своей семье и всем болельщикам.
– Чем эта команда превосходит предыдущие версии «Краснодара»?
– Характер. Такого характера не было ни у одной команды. Работала вся команда. В первую очередь, характер и дисциплина, – сказал главный тренер «Краснодара».