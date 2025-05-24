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Мусаев о чемпионстве «Краснодара»: «Эмоция сравнима с рождением ребенка. Исполнение большой мечты. Это вселенское счастье»

Мурад Мусаев поделился эмоциями от первого трофея в карьере.

– Эта эмоция сравнима с рождением ребенка. Исполнение большой мечты. Я сам из Краснодара, мы много лет шли к этому. До конца не могу понять, что произошло. Это вселенское счастье.

– Как проходил для вас матч с «Динамо»?

– Мне нравился настрой ребят. Все понимали, что мы проделали огромную работы. Все понимали, что это наш шанс – и мы не должны его упустить.

– Какой самый сложный отрезок по ходу сезона?

– Начало сезона, когда было три ничьих. Потом победы над ЦСКА и «Пари НН».

– Вы сильно похудели по ходу второй части сезона…

– Я так должен выглядеть всегда. Надеюсь, сохраню этот вес.

Мне выпало большое счастье здесь работать. И я счастлив, что нам удалось написать историю. Это победу посвящаю Сергею Николаевичу [Галицкому], своей семье и всем болельщикам.

– Чем эта команда превосходит предыдущие версии «Краснодара»?

– Характер. Такого характера не было ни у одной команды. Работала вся команда. В первую очередь, характер и дисциплина, – сказал главный тренер «Краснодара».

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?20651 голос
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoКраснодар
logoМурад Мусаев
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Галицкий
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