«Краснодар» сыграет с ЦСКА или «Ростовом» в матче за Суперкубок России
«Краснодар» стал первым участником матча за OLIMPBET Суперкубок России.
Команда Мурада Мусаева разгромила «Динамо» (3:0) в заключительном туре Мир РПЛ и выиграла чемпионат России.
Соперником «быков» по игре за Суперкубок станут ЦСКА либо «Ростов», которые встретятся в финале FONBET Кубка России 1 июня.
В 2024-м «Краснодар» проиграл Суперкубок «Зениту».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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