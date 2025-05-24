Хашиг о чемпионстве «Краснодара»: «Нет слов, это больше, чем счастье»

Генеральный директор «Краснодара» высказался о чемпионстве клуба.

«Быки» стали победителями Мир РПЛ, набрав 67 очков по итогам сезона. В последнем туре они разгромили «Динамо» (3:0).

«Нет слов, это больше, чем счастье», – сказал Владимир Хашиг.

🏆🐂 «Краснодар» стал чемпионом России – впервые в истории

«Краснодар» выиграл первый трофей, став чемпионом России. Клуб основан Галицким в 2008-м