Хашиг о чемпионстве «Краснодара»: «Нет слов, это больше, чем счастье»
Генеральный директор «Краснодара» высказался о чемпионстве клуба.
«Быки» стали победителями Мир РПЛ, набрав 67 очков по итогам сезона. В последнем туре они разгромили «Динамо» (3:0).
«Нет слов, это больше, чем счастье», – сказал Владимир Хашиг.
🏆🐂 «Краснодар» стал чемпионом России – впервые в истории
«Краснодар» выиграл первый трофей, став чемпионом России. Клуб основан Галицким в 2008-м
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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