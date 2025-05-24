«Зенит» не выиграл ни одного трофея в год столетия. Петербуржцы везде котировались фаворитами у букмекеров
«Зенит» остался без трофеев в год столетия клуба.
Петербуржцы обыграли «Ахмат» в 30-м туре Мир РПЛ и финишировали вторыми в таблице, отстав от «Краснодара» на одно очко. Также «Зенит» вылетел из Фонбет Кубка России и не сыграет в OLIMPBET Суперкубке России.
Перед сезоном петербуржцы котировались явными фаворитами в РПЛ с коэффициентом 1.60. Ближайшим преследователем был «Спартак» (8.00).
Также букмекеры букмекеры считали «Зенит» главным претендентом на победу в Кубке России (3.60).
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Опубликовала: Венера Кравченко
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