Грэм Сунесс: «Результаты Аморима в «МЮ» не поддаются оправданию, но он должен остаться. Футболисты говорят правильные вещи, но все это пустые слова»
Грэм Сунесс считает, что Рубен Аморим должен остаться в «Манчестер Юнайтед».
«Результаты Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед» не поддаются оправданию, но, как бы странно это ни звучало, я все равно считаю, что он должен остаться.
Мне он нравится, говорит здравые вещи. Рубен производит впечатление порядочного парня, честного. Считаю, что он знает, что делает. Летом ему понадобится вся возможная помощь.
Футболисты команды хорошо аплодировали болельщикам после поражения в финале Лиги Европы. И они говорят правильные вещи. Но все это пустые слова.
Должно быть, болельщикам невероятно тяжело снова слышать те же самые извинения», – сказал бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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