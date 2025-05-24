Секулич стал лучшим бомбардиром Первой лиги с 14 голами, Уридия – лучший ассистент с 9 пасами

Определились лучший бомбардир и ассистент Первой лиги-2024/25.

Больше всех забил нападающий «Урала» Мартин Секулич : у него 14 голов в 23 матчах лиги в этом сезоне.

За ним расположились Георгий Гонгадзе (СКА Хабаровск , 12) и Мартин Крамарич («Сочи », 11).

Больше всего голевых передач у нападающего «Черноморца» Мераби Уридии – девять ассистов в 34 матчах.

На втором месте его одноклубник Роман Акбашев (7) и полузащитник «Урала » Андрей Егорычев (6).