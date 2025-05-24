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ЭСК поддержала решение удалить Умярова на 93-й минуте в матче «Спартака» и «Ростова» в Кубке

ЭСК поддержала решение удалить Наиля Умярова в матче с «Ростовом».

Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала решение главного арбитра финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России «Спартак» — «Ростов» (1:2) Кирилла Левникова удалить хавбека красно-белых Наиля Умярова на 93-й минуте.

«Наиль Умяров использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с игроком «Ростова» Николаем Комличенко, совершив интенсивный контакт открытой стопой в область икроножной мышцы ноги.

Наиль Умяров виновен в серьезном нарушении правил игры, так как его действия угрожали безопасности соперника», – говорится в сообщении на сайте РФС.

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Опубликовано: Sports
Источник: сайт РФС
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