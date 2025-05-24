«Наполи» сыграет с «Миланом» в Суперкубке Италии, «Болонья» – с «Интером»
Определились пары Суперкубка Италии.
В Суперкубке чемпион Италии «Наполи» сыграет с финалистом Кубка Италии «Миланом», обладатель Кубка «Болонья» встретится с «Интером», занявшим второе место в Серии А.
Турнир вновь пройдет в Саудовской Аравии. Даты матчей пока неизвестны.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Николо Скиры в X
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