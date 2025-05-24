Определились пары Суперкубка Италии.

В Суперкубке чемпион Италии «Наполи » сыграет с финалистом Кубка Италии «Миланом », обладатель Кубка «Болонья » встретится с «Интером », занявшим второе место в Серии А.

Турнир вновь пройдет в Саудовской Аравии. Даты матчей пока неизвестны.