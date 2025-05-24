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Акинфеев о судействе в РПЛ: «Мне непонятны трактовки правил, как объясняется отставленная рука. Скоро и вратарям запретят играть руками»

Игорю Акинфееву непонятны трактовки правил в Мир РПЛ при спорных эпизодах.

«Со «Спартаком» было обидно, что назначили одиннадцатиметровый удар. Не скажу, что он был спорный, но можно было как дать его, так и не дать. В других матчах так же. Например, в матче «Динамо» и «Спартака» был момент, когда после подачи мяч попал в руку. 

Мне непонятны трактовки правил, как в принципе объясняется отставленная рука. Можно 500 раз посмотреть и высказать столько же разных мнений. Думаю, скоро и вратарям запретят играть руками (смеется)», – сказал вратарь ЦСКА.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ЦСКА
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