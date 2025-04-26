Директор по коммуникациям ЦСКА после 2:1 со «Спартаком»: «Эмоции от победы не должны оставить без внимания судейство на ВАР. Вопиюще непригодная работа»
Директор по коммуникациям ЦСКА раскритиковал ВАР после игры со «Спартаком».
Встреча 26-го тура Мир РПЛ завершилась победой армейцев со счетом 2:1.
По ходу игры арбитры на ВАР дважды приглашали главного судью Кирилла Левникова посмотреть повтор на предмет возможного пенальти в пользу красно-белых. В первом случае Левников 11-метровый не назначил, во втором – указал на точку.
«Эмоции от победы не должны оставить без внимания судейство на ВАР. Какая-то вопиюще непригодная работа», – написал Кирилл Брейдо в телеграм-канале.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
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