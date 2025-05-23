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Игорь Корнеев: «По футбольной логике «Зенит» должен стать чемпионом, если «Краснодар» – это будет против логики»

Игорь Корнеев видит более логичным чемпионство «Зенита».

Кто станет чемпионом России?

– У «Краснодара» отрыв одно очко. Тут все просто – выигрывай и забирай чемпионство. Последний матч будет с «Динамо», как будто история повторяется. Это круто, что опять все решается в последнем туре и все непредсказуемо.

«Динамо» тоже показывает достаточно хорошую игру, много забивает, но мы знаем, что у них есть проблемы с обороной. То есть тут 50 на 50. Выиграет тот, кто больше заслуживает выиграть.

По футбольной логике «Зенит» должен стать чемпионом. Если «Краснодар» станет чемпионом, это будет против логики, но такое возможно, – сказал бывший полузащитник ЦСКА, «Барселоны» и сборной России. 

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Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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