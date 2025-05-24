«Наполи» первым выиграл скудетто после 10-го места в предыдущем сезоне. Это рекорд для Серии А с 20 клубами
«Наполи» первым выиграл скудетто после 10-го места в предыдущем чемпионате Италии.
Это рекорд для Серии А с 20 клубами.
В пятницу неаполитанцы победили в заключительном туре «Кальяри» (2:0) и опередили «Интер» в таблице на одно очко.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости