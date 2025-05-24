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«Наполи» первым выиграл скудетто после 10-го места в предыдущем сезоне. Это рекорд для Серии А с 20 клубами

«Наполи» первым выиграл скудетто после 10-го места в предыдущем чемпионате Италии.

Это рекорд для Серии А с 20 клубами.

В пятницу неаполитанцы победили в заключительном туре «Кальяри» (2:0) и опередили «Интер» в таблице на одно очко.

«Ноттингем» против «Челси» в последнем туре АПЛ. Кто победит?6430 голосов
Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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