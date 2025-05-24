Ди Лоренцо о чемпионстве «Наполи»: «Заслуга принадлежит тренеру. Только Конте мог сделать это»

Джованни Ди Лоренцо прокомментировал чемпионство «Наполи».

«Заслуга в завоевании скудетто принадлежит тренеру.

Только тренер Конте, который феноменален с точки зрения возвращения команд на вершину, мог сделать это. Два Скудетто в качестве капитана, как у Марадоны? Я не могу даже думать об этом...» – сказал защитник «Наполи ».