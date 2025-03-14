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Доннарумма, Тонали, Мальдини, Ретеги, Барелла, Кин – в составе Италии на матчи 1/4 финала Лиги наций с Германией

Лучано Спаллетти огласил состав сборной Италии на игры с Германией.

Италия встретится с Германией в рамках 1/4 финала Лиги наций. Первый матч пройдет в Италии 20 марта, а ответный – в Германии через 3 дня.

В заявку итальянцев попали 25 футболистов, сообщает Итальянская федерация футбола (FIGC).

Вратари: Джанлуиджи ДоннаруммаПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»);

Защитники: Алессандро Бастони («Интер»), Алессандро Буонджорно («Наполи»), Риккардо КалафьориАрсенал»), Андреа Камбьязо («Ювентус»), Пьетро Комуццо («Фиорентина»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Гатти («Ювентус»), Маттео Руджери («Аталанта»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»);

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – «Интер»), Чезаре Казадеи, Самуэле Риччи (оба – «Торино»), Николо Ровелла («Лацио»), Сандро Тонали («Ньюкасл»);

Нападающие: Мойзе Кин («Фиорентина»), Лоренцо Лукка («Удинезе»), Даниэль Мальдини, Матео Ретеги (оба – «Аталанта»), Маттео Политано, Джакомо Распадори (оба – «Наполи»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

Мусиала, Киммих, Сане, Биссек, Рюдигер – в составе сборной Германии на матчи 1/4 финала Лиги наций с Италией

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт FIGC
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logoЮвентус
logoАталанта
logoИнтер
logoАндреа Камбьязо
logoАлессандро Буонджорно
logoФедерико Гатти
logoАрсенал
logoДестини Удоджи
logoДжованни Ди Лоренцо
logoАлессандро Бастони
logoМаттео Руджери
logoПьетро Комуццо
logoНиколо Ровелла
logoДавиде Фраттези
logoСамуэле Риччи
logoМаттео Политано
logoТорино
logoМаттиа Дзакканьи
logoМатео Ретеги
logoЛацио
logoЧезаре Казадеи
logoСандро Тонали
logoЛоренцо Лукка
logoДжакомо Распадори
logoНьюкасл
logoМойзе Кин
logoДаниэль Мальдини
logoУдинезе
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