Доннарумма, Тонали, Мальдини, Ретеги, Барелла, Кин – в составе Италии на матчи 1/4 финала Лиги наций с Германией

Лучано Спаллетти огласил состав сборной Италии на игры с Германией.

Италия встретится с Германией в рамках 1/4 финала Лиги наций. Первый матч пройдет в Италии 20 марта, а ответный – в Германии через 3 дня.

В заявку итальянцев попали 25 футболистов, сообщает Итальянская федерация футбола (FIGC).

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ »), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»);

Защитники: Алессандро Бастони («Интер»), Алессандро Буонджорно («Наполи»), Риккардо Калафьори («Арсенал »), Андреа Камбьязо («Ювентус »), Пьетро Комуццо («Фиорентина»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Гатти («Ювентус»), Маттео Руджери («Аталанта»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»);

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – «Интер»), Чезаре Казадеи, Самуэле Риччи (оба – «Торино»), Николо Ровелла («Лацио»), Сандро Тонали («Ньюкасл»);

Нападающие: Мойзе Кин («Фиорентина»), Лоренцо Лукка («Удинезе»), Даниэль Мальдини, Матео Ретеги (оба – «Аталанта»), Маттео Политано, Джакомо Распадори (оба – «Наполи»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

Мусиала, Киммих, Сане, Биссек, Рюдигер – в составе сборной Германии на матчи 1/4 финала Лиги наций с Италией