Доннарумма, Тонали, Мальдини, Ретеги, Барелла, Кин – в составе Италии на матчи 1/4 финала Лиги наций с Германией
Италия встретится с Германией в рамках 1/4 финала Лиги наций. Первый матч пройдет в Италии 20 марта, а ответный – в Германии через 3 дня.
В заявку итальянцев попали 25 футболистов, сообщает Итальянская федерация футбола (FIGC).
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»);
Защитники: Алессандро Бастони («Интер»), Алессандро Буонджорно («Наполи»), Риккардо Калафьори («Арсенал»), Андреа Камбьязо («Ювентус»), Пьетро Комуццо («Фиорентина»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Гатти («Ювентус»), Маттео Руджери («Аталанта»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»);
Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – «Интер»), Чезаре Казадеи, Самуэле Риччи (оба – «Торино»), Николо Ровелла («Лацио»), Сандро Тонали («Ньюкасл»);
Нападающие: Мойзе Кин («Фиорентина»), Лоренцо Лукка («Удинезе»), Даниэль Мальдини, Матео Ретеги (оба – «Аталанта»), Маттео Политано, Джакомо Распадори (оба – «Наполи»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).
Мусиала, Киммих, Сане, Биссек, Рюдигер – в составе сборной Германии на матчи 1/4 финала Лиги наций с Италией
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий