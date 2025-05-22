Бруну о возможном уходе из «МЮ»: «Если клуб решит, что пришло время расстаться, потому что хочет заработать денег, значит, так тому и быть. В футболе такое случается»
Бруну Фернандеш высказался о возможности перехода из «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что к португальскому полузащитнику проявляет интерес «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии.
«Я останусь в «Манчестер Юнайтед» до тех пор, пока клуб не скажет, что мне пора уйти. Готов работать над тем, что у клуба снова наступили прекрасные дни.
В футболе никогда не знаешь, что будет дальше.
Если клуб решит, что пришло время расстаться, потому что он хочет заработать немного денег, значит, так тому и быть.
В футболе иногда такое случается», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: A Bola
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