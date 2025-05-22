Бруну поддержал Аморима: «Рубен – подходящий тренер для «МЮ». Легко назначить нового тренера, потому что у команды нет результатов»
Бруну Фернандеш поддержал Рубена Аморима.
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» (0:1) в финальном матче Лиги Европы. В АПЛ команда находится на 16-й позиции в таблице.
«Думаю, что Аморим – подходящий тренер для «Манчестер Юнайтед». Все еще верю, что он подходящий тренер.
Клуб находится в такой ситуации, когда легко назначить нового тренера, потому что у команды нет результатов.
Но я думаю, что Рубен – подходящий тренер», – сказал капитан манкунианской команды Бруну Фернандеш.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: A Bola
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