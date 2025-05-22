Бруну поддержал Аморима: «Рубен – подходящий тренер для «МЮ». Легко назначить нового тренера, потому что у команды нет результатов»

Бруну Фернандеш поддержал Рубена Аморима.

«Манчестер Юнайтед » проиграл «Тоттенхэму» (0:1) в финальном матче Лиги Европы. В АПЛ команда находится на 16-й позиции в таблице.

«Думаю, что Аморим – подходящий тренер для «Манчестер Юнайтед». Все еще верю, что он подходящий тренер.

Клуб находится в такой ситуации, когда легко назначить нового тренера, потому что у команды нет результатов.

Но я думаю, что Рубен – подходящий тренер», – сказал капитан манкунианской команды Бруну Фернандеш .

Этот «Манчестер Юнайтед» заслуживает только забвения