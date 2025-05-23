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Форвард «Рубина» Шабанхаджай: «Очень нравится жизнь в России. Не стал бы сравнивать ее с Европой. И там, и там высокие стандарты жизни»

Дардан Шабанхаджай заявил, что ему нравится и России, и в Европе.

Шабанхаджай выступает за «Рубина» с января 2024-го. В этом сезоне 24‑летний футболист провел 30 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

«Мне очень нравится жизнь в России. Я бы не стал сравнивать ее с Европой. И в Европе, и в России высокие стандарты жизни. Мне нравится и там, и там», – сказал форвард «Рубина».

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Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoДардан Шабанхаджай
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