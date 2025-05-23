Рейна удален в последнем матче в карьере. 42-летний вратарь «Комо» сбил Тареми вне штрафной
Хосе Рейна не смог доиграть последний матч в карьере.
Голкипер «Комо» в конце первого тайма матча с «Интером» сбил нападающего Мехди Тареми за пределами штрафной площади. Главный судья Давиде Масса изучил видеоповтор и принял решение удалить 42-летнего испанца.
Рейна сообщил о решении завершить карьеру футболиста в начале этой недели. Ранее он выступал за «Вильярреал», «Ливерпуль», «Баварию», «Наполи», «Милан», «Астон Виллу» и «Лацио», а начинал свой путь в «Барселоне».
Изображение: кадр из трансляции Eleven Sports 2
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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