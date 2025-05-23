Рейна удален в последнем матче в карьере. 42-летний вратарь «Комо» сбил Тареми вне штрафной

Хосе Рейна не смог доиграть последний матч в карьере.

Голкипер «Комо » в конце первого тайма матча с «Интером » сбил нападающего Мехди Тареми за пределами штрафной площади. Главный судья Давиде Масса изучил видеоповтор и принял решение удалить 42-летнего испанца.

Рейна сообщил о решении завершить карьеру футболиста в начале этой недели. Ранее он выступал за «Вильярреал», «Ливерпуль», «Баварию», «Наполи», «Милан», «Астон Виллу» и «Лацио», а начинал свой путь в «Барселоне».

Изображение: кадр из трансляции Eleven Sports 2