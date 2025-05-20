21

42-летний Рейна объявил о завершении карьеры

Хосе Рейна объявил о завершении карьеры.

Вратарь «Комо» сообщил, что завершит карьеру после заключительного тура Серии А. 

«Прекрасная карьера закончена. Я решил завершить карьеру в январе прошлого года. Я поговорил со своей женой, и мы приняли совместное решение», – сказал 42-летний футболист в эфире Movistar. 

Рейна начинал профессиональную карьеру в «Барселоне». Также он представлял такие клубы, как «Вильярреал», «Ливерпуль», «Бавария», «Наполи», «Милан», «Астон Вилла» и «Лацио». 

В составе «Ливерпуля» Рейна выиграл Кубок, Суперкубок Англии и Кубок лиги, а также Суперкубок Европы. С «Вильярреалом» он дважды побеждал в Кубке Интертото, с «Наполи» завоевал Кубок Италии, а в составе «Баварии» стал чемпионом Германии. 

В качестве игрока сборной Испании Рейна выиграл чемпионат Европы в 2008 и 2012 годах и чемпионат мира-2010. 

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура25351 голос
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoКомо
logoХосе Рейна
logoВильярреал
logoсерия А Италия
logoСборная Испании по футболу
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoБавария
logoЛацио
logoбундеслига Германия
logoАстон Вилла
logoНаполи
logoМилан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
⚡ Клопп согласился возглавить «Рому» (La Stampa)
96сегодня, 22:07
Фримпонг прошел медосмотр перед трансфером в «Ливерпуль». Защитник переходит из «Байера» за 35 млн евро
13сегодня, 21:59
Слот о 2:3 от «Брайтона»: «Отличный футбол, но не тот результат, которого мы хотели. Если не забиваешь 3-й гол, то трудно выиграть матч на таком уровне. Нельзя упускать такие моменты»
4сегодня, 21:46
«Реал» хочет сохранить Пинтуса. Перес считает тренера по физподготовке ключом к победе в ЛЧ
4сегодня, 21:44
Менеджеры «МЮ» встретились с Делапом. «Ипсвич» разрешил форварду съездить к манкунианцам, заинтересованным в выкупе за 30 млн фунтов
9сегодня, 21:33
Кто из них играл в «Милане»: Руд Гуллит или Марко Матерацци?
сегодня, 21:30Спецпроект
Де Брюйне не хочет играть за «Ман Сити» на КЧМ из-за истекающего контракта: «Если я получу травму, что мне делать? Никто не станет обо мне заботиться»
44сегодня, 21:23
Луческу о Тимощуке в России: «Он женат на русской, у него там дети, но при этом – 140 матчей за Украину»
18сегодня, 21:17
Моуринью о «Галатасарае»: «То, как вы празднуете чемпионство, показывает ваши человеческие качества. Они дали вратарю пробить пенальти при 2:0 – это прекрасно показывает, что они за люди»
19сегодня, 21:16
У Салаха 1 гол в 10 последних матчах за «Ливерпуль». Мохамед остается лучшим бомбардиром АПЛ с 28 мячами
19сегодня, 21:06
Ко всем новостям
Последние новости
Глава «Локо» Нагорных о словах Тикнизяна про уход: «У нас еще ничего не закончилось»
3сегодня, 21:14
Гогниев после 1:1 с «КАМАЗом»: ««Алания» в каждой игре судей обсуждает – надоело уже! Что за бред происходит, вы судить можете нормально? Мы уже вылетели, зачем нас трогать?»
2сегодня, 21:12Видео
Игроки «Коломны» расступались перед мячом в матче против «Енисея-2». В апреле двух игроков клуба дисквалифицировали за организацию договорного матча
4сегодня, 20:59Видео
«Черноморец» обыграл «Нефтехимик» (2:0) и сохраняет шансы на прямой выход в РПЛ. Для этого нужна своя победа и поражение «Торпедо» в последнем туре
1сегодня, 20:50Видео
Лапорта о трансфере Холанда в «Барсу»: «Нет ничего невозможного, но сейчас мы думаем не об этом. Не думаю, что в этом есть необходимость»
24сегодня, 20:49
За угрозы убийством Лангу и семье вингера ПСВ задержан 18-летний юноша, дело передадут в прокуратуру. Он писал футболисту с 2023 года
1сегодня, 20:32
Байдачный хочет, чтобы «Краснодар» стал чемпионом: «Там играют российские футболисты, есть воспитанники. У «Зенита» же выходит по 10 иностранцев и один россиянин – вратарь. Это плохо!»
31сегодня, 20:21
Галактионов о 2:2: «Локо» выдерживал план на игру, но быстрый гол после перерыва дал силы ЦСКА. Двоякое впечатление»
13сегодня, 20:08
Кейн, Виртц, Упамекано, Симонс, Орбан и Кляйндинст – в сборной сезона Бундеслиги от WhoScored
3сегодня, 19:55
«Боруссия» хочет подписать Джоба Беллингема до клубного ЧМ. Хавбек «Сандерленда» оценивается в 25-30 млн евро
19сегодня, 19:49